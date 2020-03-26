Венедиктова хочет разобраться, почему коррупционеры не несут достаточного наказания

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела селекторное совещание с руководителями региональных прокуратур и акцентировала внимание подчиненных на активизации борьбы с коррупционными правонарушениями.
«Поймать взяточника за руку — недостаточно. Коррупционеры должны нести реальное наказание, соответствующее тяжести своих преступлений. Нам нужно отстаивать адекватные размеры залогов — цена свободы не может быть мизерной по сравнению с суммой неправомерной выгоды.
Количество осужденных к заключению за преступления в сфере экономики с признаками коррупции чрезвычайно низкая, а возврат средств государству — недостаточный. Мы наконец выявить и искоренить причины мягкой судебной репрессии в отношении лиц, обвиняемых в экономических, служебных преступлениях, особенно, где убытки не возмещены. Очевидно, прокуроры не всегда последовательно отстаивают свою позицию в части меры наказания», — цитирует ее пресс-служба ведомства.
Венедиктова также в очередной раз призвала прокуроров к полной мобилизации правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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