Социологи считают, что пресс-марафон Зеленского повысит его рейтинг доверия

Директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского повысит рейтинг доверия к нему.

Об этом, как передает Интрефакс-Украина, она заявила в ходе круглого стола «Украина послевыборная: что дальше?»

«Я думаю, что вчерашний марафон, чтобы там не говорили критики, повысит рейтинг, потому что это «наш человек из народа», — полагает социолог.

Она отметила, что никогда еще в украинской политике после выборов президент не имел 70% доверия, а люди не были настроены так оптимистично.

По ее словам, на стандартный вопрос соцопросов «Что вы ощущаете, когда думаете о будущем Украины?» всегда было два ответа: на первом месте — «надежда», а на втором — «тревога».

Она отметила, что сейчас «тревога» вдвое уменьшилась, и вдвое вырос «оптимизм».

«Сейчас „оптимизм“ на втором месте. В обществе такая себе эйфория, которая связана с тем, что наконец выбрали тех, кого хотели».

В то же время, директор Фонда «Деминициативы» считает, несмотря на большой запас доверия, при принятии непопулярных решений может прийти быстрое разочарование в обществе.