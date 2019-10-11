Социологи считают, что пресс-марафон Зеленского повысит его рейтинг доверия

Директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского повысит рейтинг доверия к нему.
Об этом, как передает Интрефакс-Украина, она заявила в ходе круглого стола «Украина послевыборная: что дальше?»
«Я думаю, что вчерашний марафон, чтобы там не говорили критики, повысит рейтинг, потому что это «наш человек из народа», — полагает социолог.
Она отметила, что никогда еще в украинской политике после выборов президент не имел 70% доверия, а люди не были настроены так оптимистично.
По ее словам, на стандартный вопрос соцопросов «Что вы ощущаете, когда думаете о будущем Украины?» всегда было два ответа: на первом месте — «надежда», а на втором — «тревога».
Она отметила, что сейчас «тревога» вдвое уменьшилась, и вдвое вырос «оптимизм».
«Сейчас „оптимизм“ на втором месте. В обществе такая себе эйфория, которая связана с тем, что наконец выбрали тех, кого хотели».
В то же время, директор Фонда «Деминициативы» считает, несмотря на большой запас доверия, при принятии непопулярных решений может прийти быстрое разочарование в обществе.
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