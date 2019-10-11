Путин упрекнул Зеленского в неспособности обеспечить разведение сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев должен проявить политическую волю, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: „Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем“. Армия не уходит», — сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.
Президент РФ заметил, что представители непризнанных «ЛНР и ДНР» «дважды или трижды даже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускают — белые ракеты — сигнал отвода». «С той стороны ничего нет, никакого ответа», — сказал Путин, заметив, что пришли националисты и не дают армии уйти.
«Вот здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику», — сказал Путин.
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