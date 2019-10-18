Глава Минздрава выступила за обязательную вакцинацию населения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что поддерживает идею обязательной вакцинации населения, передает Украинская правда.

Главная проблема иммунизации, считает чиновница, — большое недоверие к этому процессу. По словам Скалецкой, помимо обязательной прививки, необходимо обеспечить информирование людей, которые опасаются или имеют негативное отношение к ней.

«Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа», — говорит министр.

Ранее Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств. Также в ведомстве предложили отказаться от медсправок.