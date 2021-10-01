Войти
Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца
резонанс
Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов
официально
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучреждений из-за подделок данных о вакцинации

91
Минздрав требует отстранить руководителей 15 медучреждений из-за подделок данных о вакцинации

Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, подделывали медицинские данные, с требованием отстранить руководителей.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«Министерство здравоохранения направило письма-представления к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить от работы руководителей тех учреждений, где врачи, возможно, подделывали документы о вакцинации, на время уголовного производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и расторжение контракта между учреждением и Национальной службой здоровья, и тогда территориальная громада будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

Читайте также: Горсовет Владимир-Волынского проголосовал за переименование города

В Минздраве напомнили, что с начала года открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Минздрав, вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 октября 2021
Четверг, 30 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016