Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 теперь обязательны

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, сообщается на сайте Минздрава.

Как сообщается на сайте ведомства, что вакцинироваться против COVID-19 обязаны сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений всех уровней образования, включая внешкольное, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

«Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев, их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях», — пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.