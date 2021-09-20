Почти все госпитализированные с COVID-19 не были вакцинированы

В Украине 98,1% госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца не вакцинированы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на замминистра, главного государственного санврача Игоря Кузина.
«По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, не вакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня», — процитировала пресс-служба Кузина.
По его словам, в настоящее время в Украине стремительно ухудшается эпидситуация — количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось вдвое за последнюю неделю: с 3,3 тыс. за 13 сентября, до более 6 тыс. 17 сентября.
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