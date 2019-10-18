Рябошапка уволил 20 прокуроров из-за отказа проходить переаттестацию

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры после отказов прокуроров проходить переаттестацию. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, заявки на переаттестацию уже подали 96% сотрудников прокуратуры.

«По состоянию на утро 16 октября подали заявления 96 % прокуроров. Я разговаривал с несколькими руководителями структурных подразделений, почему некоторые работники не подали заявления. Они сомневаются, что пройдут проверку на добропорядочность. По результатам только вчерашнего дня я подписал чуть более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры», — сообщил Рябошапка.