Рябошапка уволил Матиоса

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В пресс-службе отмечают, что Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

«В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь законом Украины „О прокуратуре“, положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса», — говорится в сообщении.