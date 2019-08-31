Рябошапка уволит всех действующих заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка избавится от всех действующих заместителей генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

«Никто не останется. Будет новая команда», — сказал он.

По его словам, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос будут уволены.

Он отметил, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.