Подаренный столичной общиной памятник Анне Киевской торжественно открыли в городе Арлон в Бельгии

В одном из старейших городов Бельгии, городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру Анны Ярославне — королеве Франции и дочери Великого Князя Киевского Ярослава Мудрого. Памятник подарен общиной Киева в рамках проекта «Путь Королевы», который предусматривает установку памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщается, памятник установили возле церкви святого Доната, расположенной на высоком холме Книпшен. Именно в этой части холма в XI-XVI веках был расположен замок Арлонского графства. Вероятно, что именно здесь гостила Анна Киевская в XI веке, когда совершала свое путешествие во Францию. Впечатления и дружба, родившихся у Анны от пребывания в графстве, позволили ей много лет спустя доверчиво разделить регентство при юном короле Франции Филиппа I с графом Фландрии легендарным Бодуэном V. Именно Арлон является предпоследним местом на пути во Францию.

«Несколько лет назад, после детального изучения пути Анны из Киева в Париж, мы отправились в автотурне по этому маршруту Краков — Прага — Линц — Регенсбург — Люксембург — Арлон — Реймс — Париж. Все эти древние и прекрасные города впечатляют. Но для меня и моих коллег и друзей из Киева, Арлон всегда будет особенным, киевским по духу, уютным и чистым. Счастлив, что отныне Арлон и Бельгия является частью нашего международного проекта „Путь Королевы“. Эта церемония — только начало большой дружбы между Киевом и Арлоном», — рассказал инициатор проекта, главный куратор Международного фестиваля искусств «Anne de Kyiv Fest» Федор Баландин.

Согласно сообщению, скульптура юной княжны Анны, авторства Константина Скритуцкого, является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве. Участие в открытии памятника приняла киевская делегация во главе с директором Департамента культуры Дианой Поповой, посла Украины в Бельгии Николая Точицкого, мэра города Арлон Винсана Магнуса, руководства и общины Арлона.

Отмечается, что в прошлом году памятник киевской княжне установили во французском городе-побратиме Тулузе и в этом году — в Джакарте. Также в 2018 году общине Кракова была передана для установки авторская реплика памятника Анне Киевской. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

Напомним, 28 сентября 2019 года в столице состоялось открытие отреставрированного памятника архитектуры 12 столетия — церкви Спаса на Берестове. Церковь входит в ансамбль Киево-Печерской лавры, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из древнейших сооружений Киева.