В Вирджинии демонтировали памятник генералу Конфедерации

Статую американского генерала-конфедерата Роберта Ли демонтировали в административном центре штата Вирджиния городе Ричмонд, передает РИА Новости.

Демонтаж памятника начался рано утром в среду, для этого были перекрыты несколько кварталов вокруг. Строительный кран поднял рабочих на постамент, возвышающийся на десять метров. Затем сидящего на лошади генерала обмотали лентами и, отделив конную фигуру от постамента, сняли на землю под аплодисменты собравшихся вокруг местных жителей. Демонтаж статуи встречали скандированием лозунгов движения Black Lives Matter и ироничными комментариями: «Посмотрите на его лицо, ему не нравится».

Статуя Ли в Ричмонде — один из самых значительных памятников конфедератам. Решение снести статую генерала было принято прошлым летом после гибели от рук полицейского темнокожего Джорджа Флойда, но реализацию этого плана осложняли судебные тяжбы, завершившиеся не так давно.

Статуя Ли — бронзовая конная скульптура высотой 6 метров, возвышающаяся на десятиметровом пьедестале почти вдвое выше. Она стоит в центре города на Монумент авеню с 1890 года. Прошлым летом были снесены другие из четырех статуй конфедерации в округе.