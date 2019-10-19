Маркарова: ЕС может выделить второй транш еще в этом году

Европейский союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году. Об этом в Facebook по итогам переговоров сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
В частности, она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.
"…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - добавила Маркарова.
Отметим, речь идет о выделении Украине еще 500 млн евро.
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