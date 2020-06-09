В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду Второму

Власти Антверпена в целях борьбы с расизмом демонтировали памятник королю бельгийцев Леопольду Второму, при котором произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 год.

Захват Конго сопровождался жестокими репрессиями против местного населения.

Ранее памятник Леопольду Второму неоднократно оскверняли, со стороны активистов движения Black lives matter звучали призывы к его сносу.

