Тарифы на отопление в Киеве не изменятся до конца сезона

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение текущего отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП «Киевтеплоэнерго».

«Наша цель — сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании «Киевтеплоэнерго», — заверил чиновник.

Пантелеев добавил, что параллельно городские власти развивают программы софинансирования мероприятий энергоэффективности в жилых домах.

Напомним, что в начале октября КП «Киевтеплоэнерго», которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициировало повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 на 30%.

В КГГА в свою очередь заявили, что до конца года тарифы на отопление для населения меняться не будут.