Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в iPhone

Президент США Дональд Трамп после нескольких сообщений в Twitter с критикой демократов отвлекся от политики и решил обсудить новый iPhone.
Сообщение он адресовал главе Apple Тиму Куку. «Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», — написал американский президент.
Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна. Сам президент спустя некоторое время продолжил обсуждать демократов и их желание отправить его в отставку.
Кнопка «Домой» долгое время была особенностью дизайна iPhone. Изменить традицию решили при создании iPhone X, заменив кнопку на режим Swype.
Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна. Издание Business Insider обратилось с этими вопросами в пресс-службу Белого дома, однако там не смогли сразу ответить на них. Нет пока комментариев и от Apple.
В 2013-2014 годах, когда Трамп еще не был президентом США, он периодически комментировал iPhone в своем Twitter. Например, несколько раз он жаловался, что у смартфона не такой большой экран.
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