СМИ назвали возможных преемников уничтоженного главаря Исламского государства

Вероятными преемниками главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, который предположительно был уничтожен в результате спецоперации в провинции Идлиб, могут стать два его ближайших помощника. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen, возглавить ИГ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Как сообщил телеканал, спецоперация по ликвидации аль-Багдади должна была быть осуществлена пять дней назад, но трижды откладывалась из-за присутствия в его окружении женщин и детей.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что установить местонахождение главаря ИГ США помогли разведслужбы Ирака. В операции по предполагаемой ликвидации аль-Багдади в деревне Бариша в провинции Идлиб было задействовано восемь американских вертолетов. Как указали источники в силовых структурах Ирака, операция в Идлибе была проведена минувшей ночью, она продолжалась полтора часа. Источники утверждают, что в результате ударов также погибли две жены аль-Багдади и еще шесть человек, включая одного ребенка, при этом они не исключают, что аль-Багдади и его жены привели в действие взрывные устройства.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб был уничтожен главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади. По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован.

Отметим, что версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.