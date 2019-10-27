В РФ ничего не знают о помощи, которую якобы оказали в уничтожении лидера ИГ

В российском министерстве обороны не знают ничего о «содействии пролету авиации США» для проведения спецоперации по ликвидации лидера террористической организации Исламское государство в воздушное пространство Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.
Также в министерстве указали, что за последние время никаких ударов с воздуха с американской стороны или коалиции в сирийской провинции, где был ликвидирован террорист, не зафиксировано.
27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе. С его слов смерть террориста была подтверждена идентификацией останков. Также американский президент в своей речи поблагодарил Россию за содействие в полете воздушной техники США над территорией Сирии.
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