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У НАБУ появились новые претензии к Гладковскому

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У НАБУ появились новые претензии к Гладковскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд с очередным требованием привлечь президента корпорации «Богдан», экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов НАБУ, заявляет адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Как сообщается на сайте корпорации «Богдан», Волынец называет новое дело против своего подзащитного безосновательным и расценивает его как очередное свидетельство политически мотивированного преследования. «Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядки и сроки о причинах невозможности прибытия в определенные ими день и время», — отметил он.

Адвокат напомнил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту «Борисполь» детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», который входит в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

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Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, — $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог.

НАБУ, Олег Гладковский
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