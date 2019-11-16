Турция уже задержала 25 родственников Аль-Багдади

Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря группировки Исламское государство Абу-Бакра Аль-Багдади, говорится в сообщении генпрокуратуры страны.

«Операции по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ. Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.

Напопним, что о ликвидации аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.