Аваков не верит в возможность путем переговоров достичь хорошего мира с Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сомневается в том, что Украина сможет достичь с Россией мира путем переговоров, но попробовать стоит, сообщает пресс-служба МВД.

«По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегически войну. Разведение — это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД во вторник.

В то же время он подчеркнул, что если есть путь, который можно пройти и убедиться в обратном, то это стоит сделать, не переходя «красные линии».