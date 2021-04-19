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Аваков пообещал РФ большие потери в случае нападения на Украину

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Аваков пообещал РФ большие потери в случае нападения на Украину

Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины, поскольку, начиная с 2014 года, все силовые структуры готовились давать отпор врагу, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения на Донбассе.

«Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка „Азов“, а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережья Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины», — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

«В ходе проверки мы выявили необходимость ряда административных решений с точки зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического. Такие решения мы примем на уровне Кабинета министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года — мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умений и ума удержать агрессора от резких действий», — отметил глава МВД.

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Он добавил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

«Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину — не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия», — заявил министр.

Арсен Аваков, Донбасс, отношения с Россией
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