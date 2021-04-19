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Аваков заявил о самой большой угрозе на границе с 2015 года

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Аваков заявил о самой большой угрозе на границе с 2015 года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что с 2015 года сейчас возле границ Украины наибольшая концентрация войск РФ, и украинские военнослужащие полностью готовы защищать рубежи.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, в понедельник, 19 апреля, министр внутренних дел проинспектировал позиции подразделений системы МВД.

«Сегодня мы проводим инспекционную поездку, которая имеет целью проконтролировать ключевые функции обороны, которые возложены на подразделения Национальной гвардии, а также другие подразделения системы МВД, входящих в силы ООС. Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно — мы полностью готовы защищать наши рубежи», — приводит слова Авакова пресс-служба ведомства.

По словам министра, основная задача проверки — определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Так, инспекция проходит по всей линии фронта — в Донецкой и Луганской области.

«С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза», — сказал Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации, однако Объединенные силы готовы дать достойный отпор РФ.

«Мы переживаем не простой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне», — добавил он.

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Командующий ООС генерал Владимир Кравченко отметил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

В свою очередь, командир полка «Азов» Денис Прокопенко подчеркнул, что полк «Азов» сейчас находится в повышенной боевой готовности: «Наша задача — не допустить того, что произошло в 2014 году. Мы будем бороться за освобождение оккупированных территорий, в том числе и Крыма».

Арсен Аваков, Донбасс, отношения с Россией
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