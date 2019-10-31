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В Украине уже разворовали почти половину государственной земли

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В Украине уже разворовали почти половину государственной земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости Украины разворовали половину государственных земель сельскохозяйственного назначения.

«Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га», — сказал он на брифинге в Кабинете министров в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Милованов указал, что инвентаризация — это первый этап, второй — передача информации правоохранительным органам с целью возвращения земель.

По словам заместителя министра Минэкономики Тараса Высоцкого, сейчас в кадастр внесено 500 тыс. га государственных сельхозземель, и этот процесс продолжается.

«Если мы говорим о предприятиях АПК, которые сейчас переданы Минэкономики, то видим, что по документам должно было быть 111,2 тыс. га земель, а в кадастр внесено информацию о 67 тыс. га. Инвентаризация завершается, но уже видим, что выйдем на 70 тыс. га, максимум — 75 тыс. га», — заметил замминистра.

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По данным Минэкономики, в его подчинение передано 493 предприятия АПК, из них 254 — с юридическим статусом действующего лица, 193 — в состоянии прекращения деятельности, 7 находятся на территории неподконтрольной территории Украины.

Тимофей Милованов, земля
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Четверг, 31 октября 2019
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