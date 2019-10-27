Милованов предлагает подискутировать по поводу налоговой реформы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает начать в обществе дискуссию о том, какая налоговая система нужна Украине, чтобы стимулировать повышение зарплат и рабочих мест.

Об этом Милованов сообщил на своей странице в Facebook, подчеркнув, что этот пост не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна.

«На мой взгляд, самый важный экономический актив Украины — это люди. Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд», — отметил Милованов.

Что касается того, откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии, он предлагает увеличить налоги на активы — недвижимость и т.д., и оставить НДС.

«Я понимаю, что на сегодняшний день это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу», — добавил министр.

Он предложил к обсуждению восемь пунктов такой реформы:

1. Отменить ЕСВ.

2. Максимально снизить налог на доход физического лица.

3. Для компенсации поднять налог на недвижимость.

4. Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.

5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

6. Не трогать НДС. Улучшить его сбор.

7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

8. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

«Идея этих пунктов — снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и уменьшения безработицы», — подчеркнул Милованов.

Он заметил также, что на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы — на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования.

«Но обсуждать потенциальные изменения — важно и полезно», — полагает министр.