Милованов обещает кредиты на покупку земли под 3-5%

Украинцы смогут взять кредит на покупку земли сельскохозяйственного назначения под 3-5% годовых.
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook.
«Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей со временем», — сообщил Милованов.
Отмечается, что таким будет кредитование в случае принятия закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в Верховой Раде Украины.
Напомним, что проектом госбюджета-2020 предусматривались 4,4 млрд гривен на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.
Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Согласно документу, запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине предлагается отменить с 1 октября 2020 года.
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