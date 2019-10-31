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Пять богатейших украинцев за год потеряли почти $4 млрд

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Пять богатейших украинцев за год потеряли почти $4 млрд

Состояние пяти богатейших предпринимателей Украины за минувший год сократилось на $3,8 млрд и на текущий момент составляет $16,6 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг рейтинге украинского издания «Новое время» и инвестиционной компании Dragon Capital.

Первое место в списке с состоянием $9,63 млрд сохранил владелец компаний «Систем кэпитал менеджмент», «Метинвест» и энергетической группы ДТЭК Ринат Ахметов. Стоимость принадлежащих ему активов за год потеряла пятую часть или $2,6 млрд.

В тройку богатейших украинцев вошли владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук, его активы составляют $2,31 млрд, и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский — $1,77 млрд. Четвертое место в списке занял совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский, чье состояние оценили в $1,48 млрд. Замыкает пятерку деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, его активы составляют $1,38 млрд.

Владелец компании «Рошен» и экс-президент Украины Петр Порошенко, разбогатев за год на 12%, сохранил шестое место. Его состояние составители рейтинга оценили в $1,25 млрд.

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Стоимость активов 100 самых богатых украинцев в настоящий момент эквивалентна 23% от ВВП страны, год назад этот показатель равнялся 28%. Составители рейтинга считают, что сокращение вызвано падением мировых цен на сталь и уголь, поскольку около 30% их активов приходятся на горно-металлургическую отрасль.

Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, олигархи
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Четверг, 31 октября 2019
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