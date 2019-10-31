Рада проголосовала за выделение газотранспортной системы из «Нафтогаза»

Верховная Рада приняла в целом закон о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС. Такое решение поддержали 341 депутатов при минимально требуемых 226.

Указанный закон необходим для сертификации независимого оператора, что Украина рассчитывает успеть сделать еще в этом году. Как пояснял премьер-министр Алексей Гончарук, власть спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС в стране, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве отмечали, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду, либо же в концессию. 100% акций копании будут принадлежать государству, заявлял представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

18 сентября Кабмин обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому Фонд государственного имущества передаст ГТС в хозяйственное пользование компании ООО «Оператор ГТС Украины», созданной «Нафтогазом».

Власти ожидают, что компания ООО «Оператор ГТС Украины» будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Еще несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг «Нафтогаза», то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа. Сейчас все эти функции еще выполняет «Нафтогаз Украины» и его дочерние структуры, в частности «Укртрансгаз».