Согласованы сроки отделения оператора газотранспортной системы

Наблюдательные советы «Нафтогаза Украины» и «Магистральных газопроводов Украины» подписали «Меморандум о взаимопонимании относительно отделения оператора газотранспортной системы (анбандлинга)». Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Заключенный меморандум должен определить общее понимание процесса анбандлинга и промежуточных мер, которые необходимо будет принять для реализации отделения оператора ГТС по модели OU (отделенная собственность) с соблюдением международных обязательств Украины и положений национального законодательства до 1 января 2020 года.

Вместе с тем, этот документ должен определить, как будет проходить процесс анбандлинга, учитывая отказ российского монополиста «Газпрома» принять новую нормативную базу в Украине и сделать соответствующие изменения в контракт на транзит с «Нафтогазом», действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года.

Наблюдательные советы согласились, что к этому сроку любая потеря «Нафтогазом» или «Укртрансгазом» контроля над активами, которые используются для транзита газа без согласия «Газпрома» могут создать значительные финансовые риски.

Так, это может также поставить под серьезную угрозу надежность поставок газа европейским потребителям.

Таким образом, позиция «Газпрома» делает невозможным проведение процесса анбандлинга до 1 января 2020 года.

Стороны согласовали, что процесс анбандлинга будет координироваться Комитетом по вопросам этики и отделения деятельности по транспортировке природного газа наблюдательного совета «Нафтогаза», а представители наблюдательного совета МГУ будут выступать в качестве советников Комитета.

С учетом этого, наблюдательные советы намерены разработать и предложить украинскому правительству совместный план промежуточных мероприятий для реализации анбандлинга ГТС до 1 января 2020 года.

Как сообщалось, план анбандлинга на первом этапе подразумевает выведение оператора газотранспортной системы — «Укртрансгаза» из подчинения «Нафтогаза».