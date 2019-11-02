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Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

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Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Согласно информации ведомства, эта цифра актуальна по состоянию на четверг, 31 октября.

Как отмечает The Hill, рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял $19,9 трлн.

«Достижение долга в $23 трлн к Хэллоуину — пугающий рубеж для нашей экономики и следующего поколения, но Вашингтон демонстрирует отсутствие страха», — заявил изданию Майкл Петерсон, генеральный директор фонда Питера Петерсона. Он назвал накопление долга «неразумным».

Отметки в $22 трлн (76% от ВВП) американский госдолг достиг в феврале 2019 года. В июне управление американского конгресса по бюджету предупреждало, что к 2049 году размер госдолга может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны и что речь идет о «существенных рисках» для американской экономики.

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В августе на рынке американского госдолга сработал один из главных индикаторов предстоящей рецессии: стоимость двухлетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность десятилетних, что произошло впервые с 2007 года (тогда за этим событием последовал международный финансовый кризис).

США, госдолг США
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