Американский госдолг и долги корпораций в этом году достигнут рекордных размеров

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов из-за мер по компенсации ущерба от коронавируса вырастет почти до $4 трлн — вдвое больше американских показателей экономики. Такой ситуации не было с момента окончания Второй Мировой войны. Годовой дефицит бюджета почти в два раза превысит среднегодовые показатели начиная с 1945 года.
Авторы публикации сравнивают ситуацию с Великой депрессией — мировым экономическим кризисом, начавшимся в 1929 году с краха американских бирж и продлившимся десять лет.
В частности, приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Чтобы поддержать корпорации Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более $2 трлн в свой портфель за последние шесть недель — такая же сумма была добавлена за четыре года после Великой депрессии.
Бизнес в Соединенных Штатах из-за долговой нагрузки встает перед выбором: увольнять сотрудников или пропускать платежи по кредитам. Как пишет WP, миллионы американских граждан уже столкнулись с требованием банков погасить студенческие кредиты и долги по картам.
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