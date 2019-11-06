В столице навсегда ограничивают движение грузовиков

По Киеву ограничат движение грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в час пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.
Об этом заявил на брифинге советник Киевского городского головы Максим Бахматов.
"Это будет отныне и навсегда... Точно мы начинаем в часы пик и навсегда", - ответил Бахматов на вопрос, будут ли ограничения касаться только определенного периода.
В то же время, в пресс-служба КГГА сообщают, что нововведение заработает с 7 ноября.
Начальник управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля рассказал, что меры будут касаться пиковых часов - вечером и утром.
"Мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавать проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сказал Зозуля.
Сейчас идет информирование водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов.
Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.
По словам Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии.
КГГА сообщает, что в часы, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими путями:
просп. Бажана;
Южный мостовой переход через р. Днепр;
Столичное шоссе;
ул. Академика Заболотного;
Площадь Одесская,
Большая кольцевая дорога;
просп. Академика Палладина;
ул. Городская;
Гостомельское шоссе;
Новая дорога;
просп. Минский;
площадь Тараса Шевченко;
ул. Полярная;
ул. Богатырская;
площадь Тульская;
просп. Степана Бандеры;
просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)
площадь Керченская;
ул. Братиславская;
просп. Броварской.
Напомним, что движение крупногабаритных транспортных средств часто запрещали по Киеву в зимний и летний период и во время ухудшения погодных условий, однако запрет не был постоянным.
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