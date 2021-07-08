Из-за жары в Киеве снова ограничивают въезд фур

Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в Киев ограничат в четверг, 8 июля, с 11:00, из-за превышения дневной температуры воздуха отметки +28°С.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - сообщает патрульная полиция Киева в своем Телеграм-канале.