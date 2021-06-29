Свыше 50 тысяч гривен: Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля

В Украине будут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект № 3743.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 257 парламентариев.

Закон предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать админвзысканием в размере трех тысяч таких минимумов (51 тысяча гривен).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) — в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;

тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) — в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;

2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) — в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;

3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) — в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Админответственность за такие нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в авторежиме (с помощью комплекса технических средств автоопределения весовых, габаритных и других параметров транспортного средства с функциями фотосъемки и/или видеозаписи) несет ответственное лицо — физлицо или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.

А в случае если в Единый госреестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе авто, тогда ответственность несет надлежащий пользователь транспортного средства.

Если же в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований на момент запроса отсутствуют сведения о руководителе юрлица, на которое зарегистрировано транспортное средство, — лицо, выполняющее полномочия руководителя этого юридического лица.