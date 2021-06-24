Из-за жары в Киев снова не будут пускать грузовики

В Киеве из-за жары ввели ограничения на въезд грузовиков. Ограничения начнут действовать с 10:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).
«Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из — за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киевской области вводится ограничение на передвижение большегрузного транспорта.
Напомним, Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.
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