Из-за жары в Киев снова не будут пускать грузовики

В Киеве из-за жары ввели ограничения на въезд грузовиков. Ограничения начнут действовать с 10:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

«Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из — за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вводится ограничение на передвижение большегрузного транспорта.

Напомним, Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.