У Зеленского публично открестились от Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента Украины Владимира Зеленского и не уполномочен говорить от имени государства, подчеркивает пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Игорь Коломойский не является ни представителем власти, ни членом команды Владимира Зеленского. У него нет полномочий говорить от имени Украины или Офиса президента, и с ним не обсуждаются государственные дела», — написала она в своем Twitter в пятницу.
Напомним, 13 ноября в американской New York Times было опубликовано интервью с Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений.
В частности, он считает, что Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, что «ЕС и НАТО никогда не примут Украину», а США «просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию».
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