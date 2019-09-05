АМКУ решил принудительно разделить бизнес Фирташа

5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на «НФ Трейдинг Украина» штраф в размере 107 миллионов гривен.

Об этом Экономической правде сообщили в АМКУ.

Комитет установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ОАО «Азот», ЗАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» и оптовой торговой компании ООО «НФ Трейдинг Украина» злоупотребляла монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

В частности, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признаны:

Систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Остановка производства азотных минеральных удобрений заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ), что привело к недопоставки товара аграриям.

«Основанием» для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже не истребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений. Поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию ООО «НФ Трейдинг Украина», на эту компанию наложен максимально возможный в соответствии с действующим законодательством штраф в размере 107 млн грн«, — отметили в АМКУ.

Также Антимонопольный комитет считает, что если бы три основных отечественных заводы-производители азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект — группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны.

«Поэтому, с учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, который должен состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения», — резюмировали в АМКУ.

Напомним, что активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений «Азот» (Черкассы), «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение Азот» (Луганская обл.) и «Концерн Стирол» (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).