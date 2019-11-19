Трамп призывает ФРС и дальше снижать ставку

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, должна снизить процентную ставку еще сильнее, чтобы она была ниже, чем во всех остальных странах.

«На встрече с главой ФРС Джеромом Пауэллом этим утром я выразил протест против того факта, что базовая процентная ставка слишком высока по сравнению со ставками в других странах, которые являются нашими соперниками. На самом деле наши ставки должны быть ниже, чем у всех остальных. Слишком сильный доллар вредит производителям и росту!» — написал Трамп в понедельник на своей странице в Twitter.

В сентябре президент США одобрил решение финрегулятора второй раз за год понизить базовую процентную ставку, но отметил, что центробанк должен активизировать свои действия.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководство. Глава вашингтонской администрации и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.