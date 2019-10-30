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ФРС снизила ставку третий раз подряд

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ФРС снизила ставку третий раз подряд

ФРС США снизила ставку третий раз подряд — до 1,75-2%. Дональд Трамп не раз призывал регулятора снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня. Впрочем, в самой ФРС к этому не готовы.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. До этого Федрезерв снизил ставку в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времен глобального финансового кризиса, а председатель ФРС Джером Пауэлл заявлял, что это не начало цикла смягчения денежно-кредитной политики.

С 15 октября ФРС также вновь начала покупать казначейские облигации на $60 млрд ежемесячно, чтобы обеспечить банковскую систему достаточными резервами. Закупки продлятся минимум до второго квартала 2020 года. Впрочем, Пауэлл сообщил, что речь не идет о количественном смягчении (QE), к которому ФРС прибегала трижды между 2008 и 2014 годами. За те несколько раундов QE совокупный баланс регулятора увеличился с примерно $900 млн до $4,5 трлн.

Третьего снижения накануне заседания ждали 83 аналитика из 104, опрошенных Bloomberg. 20 экспертов считали, что регулятор оставит ставку неизменной.

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Председатель ФРС в последнее время столкнулся с углубляющимся расколом внутри Комитета по открытым рынкам по поводу того, насколько «мудро» снижение процентных ставок и скорость этого снижения, причем в ближайшие месяцы раскол может еще усилиться, поскольку Федрезерв решает, продолжить ли снижать ставки или остановиться.

Усиливается и давление на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа, отмечают американские СМИ. Если ведомство намекнет на паузу в снижении ставок, последует реакция с его стороны. На прошлой неделе Трамп обвинил ФРС в том, что она «пренебрежет своими обязанностями», если не снизит ставку и не простимулирует экономический рост. Накануне сентябрьского заседания он предлагал ФРС снизить ставку до нуля или отрицательного уровня, после чего страна начнет рефинансировать свой государственный долг.

ФРС, ставка ФРС
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Среда, 30 октября 2019
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