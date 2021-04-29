В Одессе почистили морское дно на месте аварии танкера Delfi

Администрация морских портов Украины (АМПУ) собственными силами провела водолазную очистку морского дна на месте аварии танкера Delfi.
Как отмечается в сообщении на сайте АМПУ в четверг, во избежание загрязнения акватории Черного моря, специалистами водолазной службы Одесского филиала АМПУ было осуществлено повторное обследование морского дна и подъем остатков металлического лома на месте затопления аварийного танкера Delfi.
В операции было задействовано многоцелевое судно «Си Ант», принадлежащее портофлоту администрации порта «Южный».
Группа водолазной службы Одесского морского порта в составе пяти специалистов обнаружила и подняла из воды фрагмент борта, металлическую решетку, катушку с остатками кабеля, фрагменты трубопроводов, а также различные мелкие металлические предметы.
На данный момент акватория в месте, где находился танкер Delfi, приведена в надлежащее состояние и является полностью безопасной для отдыхающих и с точки зрения экологии моря.
Как сообщалось, танкер Delfi с ноября 2019 года находился в полузатопленном состоянии у побережья Одессы, в районе городского пляжа «Дельфин». Поскольку судно представляло угрозу для экологии одесского побережья и опасность для здоровья и жизни людей, в августе-сентябре 2020 года была организована операцию по его подъему и удалению из пляжной зоны.
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