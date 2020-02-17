Танкер Delfi может «застрять» на пляже Одессы до курортного сезона

Власти Одессы больше не рассчитывают, что судовладелец уберет с пляжной зоны до начала курортного сезона аварийный танкер Delfi, который сел на мель во время шторма в ноябре 2019 года, и принял решение оградить его буйками и установить круглосуточную охрану.

Об этом заявил 17 февраля на аппаратном совещании в горсовете директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, сообщает Укринформ.

«Перед курортным сезоном работники водолазной службы проведут обследование подводной зоны вокруг судна, а затем с помощью буев выставят ограждение. На пляже „Дельфин“ будет выставлен дополнительный круглосуточный пост охраны, а для патрулирования опасного участка моря будет выделено плавсредство и горючее», — сообщил Кузнецов.

По его словам, ежемесячная оплата охранников, спасателей и закупка топлива будет обходиться горбюджету почти в 100 тысяч гривен.

В свою очередь, вице-мэр Одессы Андрей Котляр уточнил, что судовладелец не спешит убирать аварийный танкер с мели. Скорее всего капитану порта придется задействовать для ликвидации последствий аварии специалистов соответствующего подразделения.

«Тендерные процедуры на выполнение услуг будут запущены после 31 марта», — добавил Котляр.

По словам первого заместителя председателя Одесской ОГА Вячеслава Овечкина, в случае, если владелец судна не начнет работы, Администрация морских портов Украины проведет принудительную эвакуацию судна. Сейчас существуют два варианта: отбуксировать танкер или разрезать его на части. Первый вариант более быстрый, безопасный и экологичный.

В порту подчеркнули, что в случае буксировки срок эвакуации танкера составит 45 дней, а в случае разрезания судна на две части — до 120 дней.

Напомним, что 22 ноября 2019 года танкер-буксировщик Delfi во время шторма сорвало с якоря и унесло в направлении одесского пляжа «Дельфин», где он сел на мель.