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Эксперты определили лучшие смартфоны для съемки фото и видео

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Эксперты определили лучшие смартфоны для съемки фото и видео

Сайт DxOMark, специализирующийся на подробных обзорах фото- и видеовозможностей современных смартфонов, опубликовал рейтинги лучших устройств 2019-го года в разных дисциплинах — от записи видео до ночной съемки. Всего за год эксперты сайт протестировали 31 смартфон.

При этом DxOMark не стал отдавать первое место в общем рейтинге какому-то одному аппарату — его разделили между Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium. У первого эксперты отметили чуть более качественные фото: в них меньше шума и артефактов. Однако у Xiaomi более продвинутые возможности съемки на большом расстоянии, так как телеобъектива в Xiaomi Mi CC9 Pro Premium два. Кроме того, Xiaomi немного лучше снимает видео: качественнее цветопередача, меньше шум, увереннее срабатывает автофокус.

Оба варианта вряд ли заинтересуют пользователей в большинстве стран мира. Редкий «премиальный» вариант аппарата Xiaomi оснащён более продвинутой, чем массовая модель, оптикой и продаётся только в Китае. С Huawei Mate 30 Pro немного проще, но аппарат лишён сервисов Google, что создаёт массу неудобств для пользователей.

iPhone 11 Pro Max в DxOMark назвали лучшим аппаратом для съемки мобильного видео (он делит первую строчку видеорейтинга с Xiaomi Mi CC9 Pro Premium), также «яблочный» смартфон стал третьим в фоторейтинге после двух флагманов из Китая. Все три представленных этой осенью iPhone снимают видео в режиме HDR, что обеспечивает большой контраст и позволяет изображению выглядеть максимально естественно. Кром того, у него отличная стабилизация — видео почти не трясётся даже при съемке во время ходьбы.

Лучшими возможностями съемки с большим увеличением обладает, по мнению авторов рейтинга, Xiaomi Mi CC9 Pro Premium — благодаря наличию двух телеобъективов (2X и 4X) и хорошо обрабатывающим данные с них алгоритмам он выдаёт максимально чёткие снимки вне зависимости от того, какая именно степень зумирования используется.

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Лидерство в категории широкоугольных камер специалисты DxOMark присудили Samsung Galaxy Note 10+ 5G (на втором и третьем местах — iPhone 11 Pro Max и Galaxy S10 5G). Они отмечают, что у «ширика» Note 10+ один из самых больших углов охвата, при этом картинка качественная и при дневном свете, и при съемке в нормально освещённых помещениях.

Лучшим смартфоном для съемки ночью назвали Huawei Mate 30 Pro: у него огромный сенсор типоразмера 1/1.7″, а софт, формирующий итоговый ночной снимок из нескольких сделанных последовательно — один из самых лучших в отрасли.

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