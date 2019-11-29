Эксперты назвали самые финансово благополучные страны ЕС

Эксперты шведской компании Intrum, которая специализируется на управлении кредитами, составили рейтинг стран Европы по финансовому благополучию. Его возглавила Германия, чей итоговый балл составил 6,89 из 10 возможных.

При расчете индекса благополучия страны оценивались по четырем ключевым параметрам: возможность населения оплачивать счета вовремя, наличие кредитов, наличие сбережений и финансовая грамотность населения. Рейтинг был составлен на основе опроса, в котором участвовали 24 тыс. человек из 24 стран.

Второе место в рейтинге заняла Австрия, набравшая 6,77 балла, третье — Швеция с 6,72 балла, четвертое и пятое — Швейцария и Финляндия, которые получили 6,65 и 6,55 балла соответственно. В первую десятку также вошли Норвегия, Дания, Великобритания, Италия и Ирландия.

В последней пятерке списка оказались Эстония (20-е место, 5,85 балла) и Латвия (21-е место, 5,55 балла). На 22-ю строку авторы рейтинга поместили Польшу, которая получила 5,54 балла. Наименее же благополучными, по оценке Intrum, стали Литва и Греция, набравшие лишь 5,54 и 5,30 балла соответственно.

Кроме того, исследование показало, что жители Европы стали острее ощущать финансовый стресс и активнее брать в долг. 45% опрошенных признали, что их расходы растут быстрее, чем доходы. Ежемесячно откладывают часть своей зарплаты большинство (75%) потребителей, однако более половины (52%) недовольны той суммой, что удается отложить.