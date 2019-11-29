«Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают возможность выплаты Украине 3 миллиарда долларов газом

Украина и Российская Федерация обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

«Министр [энергетики РФ Александр] Новак, который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс», — сказал Витренко.

«Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», — добавил он.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы.

С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку «Газпром» доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.