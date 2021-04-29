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Витренко уже заявил о необходимости усилить давление на «Газпром»

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Витренко уже заявил о необходимости усилить давление на «Газпром»

Новый глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на «Газпром» через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

«Понятно, почему это (перенос точек продажи — Ред.) не хочет делать «Газпром», понятно, почему это не хочет делать Кремль, но у «Нафтогаза» есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на «Газпром», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Витренко напомнил, что злоупотребляющий своим доминирующим положением на рынках Восточной и Центральной Европы российский монополист начинает идти на уступки, когда против него начинается антимонопольное расследование.

По его словам, разрешение вопроса с переносом точек продажи газа на украино-российскую границу позволит увеличить загрузку украинской газотранспортной системы (ГТС) и снизить цену газа на украинском рынке.

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Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

«Есть и другие компании в России и Центральной Азии. С экономической точки зрения было бы целесообразно, чтобы они экспортировали газ, но они этого не делают, поскольку «Газпром» их не пускает. Контраргумент — российское законодательство не позволяет. А мы говорим — нет, извините, позволяет, давайте детально читать законодательство, просто «Газпром» должен быть единым экспортным каналом. И это можно использовать против «Газпрома», — отметил он.

Как сообщалось, Витренко в своей прошлой каденции в «Нафтогазе» курировал успешно закончившиеся для Украины арбитражные разбирательства с «Газпромом».

Нафтогаз України, Газпром, Юрий Витренко
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Четверг, 29 апреля 2021
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