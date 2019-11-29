Онищенко заявил, что возвращается в Украину

Разыскиваемый беглый бизнесмен Александр Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

«Я считаю, что пора», — заявил он изданию Kyiv Post.

В качестве подтверждения своего намерения Онищенко отправил журналистам издания билет в эконом-классе на самолет комании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Бизнесмен, покинувший Украину в 2016 году, сказал, что живет в деревне в Испании.

Издание отмечает, что полет на самолете лоукостера Ryanair не слишком соответствует Онищенко, который больше привык к раскошному образу жизни.

Онищенко заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что он может вернуться домой, когда захочет, и показал их редакции Kyiv Post.

Однако, в переводе с испанского, как пишет Kyiv Post, в документе говорится, что он согласился сдаться Киеву по указанию испанских и украинских властей, а также Интерпола. В настоящее время его нет в базе данных Интерпола.

В августе адвокат Онищенко попросил суд разрешить его клиенту добровольно сдаться. Передача может быть согласована с Интерполом, согласился адвокат, но попросил провести ее без ареста Онищенко, потому что «нет никакого риска, что он убежит».

По словам адвоката, еще одной причиной, по которой арестовывать Онищенко нет необходимости, является то, что у него есть жена и родившийся в Испании сын, с которыми он будет ехать.

В то же время екснардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале предположил, что на самом деле Онищенко не вернется в Украину поскольку «ходят слухи, что он получил 10-летний вид на жительство в Италии».

Напомним, в ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды.

8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал Онищенко.

По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» с помощью нескольких своих компаний через «псевдобиржи», что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.