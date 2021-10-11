Посол Украины в ФРГ назвал провальной политику Берлина в отношении России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил с утверждением, что политика действующего правительства Германии в отношении России потерпела провал. Об этом дипломат заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

«Мы исходим из того, что все прозвучавшие в период предвыборной кампании в Германии заявления в пользу нового жесткого курса по отношению к Москве не будут забыты, а их воплотят в конкретные действия. Предыдущая политика умиротворения со стороны Берлина по отношению к России потерпела провал», — утверждал Мельник. «Мы надеемся, что будущее правительство ФРГ скорректирует былые ошибки в слишком уступчивом, почти наивном обращении c Россией», — заявил он.

Мельник заявил, что не разделяет оценку правительства ФРГ причин повышения цен на газ в Европе. Он утверждает, что Москва хочет шантажировать Германию и будущих партнеров по коалиции, чтобы ускорить сертификацию и ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», намеренно создавая ситуацию с нехваткой газа. При этом, по его словам, «правительство ФРГ отвергает прямую связь между резким ростом цен на газ и деструктивной политикой Кремля». «Мы не разделяем эту оценку», — отметил он.

«Украина призывает будущее правительство ФРГ признать в коалиционном договоре „Северный поток — 2“ огромной угрозой с точки зрения политики безопасности и заморозить проект», — сказал он. Тем самым, по мнению Мельника, Берлин мог бы восстановить потерянное доверие в Восточной Европе.

Украинский дипломат посетовал и на то, что до сих пор отсутствует ясная перспектива вступления нашей страны в ЕС. «Эту стратегическую амбивалентность нужно срочно устранить. Здесь Германия и следующая коалиция должны играть ведущую роль и, сделав отважный внешнеполитический качественный прыжок, запустить, наконец, перспективу вступления Украины в ЕС», — продолжал он.

«У нас нет сомнений, что Украина присоединится к ЕС. Это лишь вопрос времени», — заявил посол. «Все остальное было бы непростительной стратегической ошибкой с фатальными последствиями для нашего континента», — считает Мельник.