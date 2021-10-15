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РФ и Германия ведут консультации по новому транзитному контракту с Украиной

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РФ и Германия ведут консультации по новому транзитному контракту с Украиной

Россия уже ведет консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.

«Мы встречаемся с Вальдерзее, с представителем ФРГ. Как раз мы консультируемся относительно этой ситуации», — сказал он, отвечая на вопрос, когда могут начаться переговоры по заключению нового контракта на транзит газа через Украину после 2024 года.

При этом Новак не стал комментировать, какие вопросы обсуждались с Вальдерзее в ходе встречи на полях РЭН днем ранее, 14 октября. «Я не думаю, что нужно выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации», — отметил российский вице-премьер.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Украине уже заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с «Газпромом». Власти считают, что это будет гарантией того, что транзит сохранится.

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В Украине неоднократно заявляли, что реализация проекта «Северный поток — 2» якобы несет угрозу энергетической безопасности страны.

Россия, транзит газа, ФРГ
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