Кабмин назначил главу Института национальной памяти

Кабинет министров Украины назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.
Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский написал в своем канале в Telegram.
«Кабмин принял решение назначить Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти», — написал Бородянский.
Антон Дробович — кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
При этом бывший директор Института национальной памяти, депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович считает назначение Антона Дробовича на должность главы УИНП очередным неверным решением правительства в гуманитарной политике.
«Антон Дробович — председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев», — написал он на своей странице в Фейсбук.
Напомним, что 18 сентября Кабинет министров Украины уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, занявшего эту должность в марте 2014 года.
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