Украина расширяет сотрудничество с Китаем в сфере ракетостроения

КБ «Южное» посетили китайские коллеги в рамках подготовки к 6-му заседанию Подкомиссии по вопросам взаимовыгодного партнерства двух государств в сфере освоения космоса.

Совещание двухсторонней экспертной группы состоялось 29 ноября. Китайская делегация посетила главное предприятие украинской ракетно-космической отрасли, где приняла участие в подготовке проекта Программы украино-китайской кооперации в сфере освоения космоса на следующие 5 лет и обсудила вопросы проведения предстоящего заседания Подкомиссии.

Также китайская делегация ознакомилась с производственными мощностями КБ «Южное», побывал в Мультифункциональном Центре испытаний систем навигации, цехе сборки и тестирования электрических компонентов ракет и спутников, электронно-вычислительном центре с супер быстрым компьютером и т.д. Представители КБ «Южное» продемонстрировали гостям возможности аддитивного производства, которые стали доступны, благодаря наличию на предприятии новейшего 3D принтера.

Подкомиссия по вопросам кооперации Украины и Китая в сфере мирного освоения космоса была создана в 1995 году. Весной 2016 года на 5-м заседании была одобрена очередная 5-летняя программа партнерства на период 2016-2020 гг. Приезд китайских коллег в КБ «Южное» указывает на высокую заинтересованность китайского государства в продолжении кооперации.

В 2015 году гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев открыто заявил, что Китай интересуется украинскими лунными разработками. В ноябре прошлого года на выставке в Чжухае предприятие впервые представило проект промышленно-исследовательской лунной базы в рамках программы освоения Луны.

Программа включает:

· картографию видимой поверхности естественного спутника Земли,

· разработку ракеты-носителя «Криптон», разгонного и посадочного модулей для доставки астронавтов на лунную поверхность,

· разработку орбитальной станции, промышленно-исследовательской базы и лунохода.

В текущем году КБ «Южное» продвинулось в вопросе и на ноябрьском космическом салоне в Дубае представило проект лендер-хоппера — посадочного модуля, способного после посадки совершить еще три перелета на поверхности Луны общей протяженностью до 20 км.

Напомним, что помимо космических разработок, Китай также проявляет интерес к украинским достижениям в области авиации. В 2016 году завод «Мотор-Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс» заключили договора на поставку самолетных двигателей для КНР. А в конце августа текущего года в средствах массовой информации появилась информация, что Китай выказывает намерения приобрести «Мотор-Сич».