Войти
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
позиция
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами до конца года
мирный процесс
Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами до конца года

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

промышленность
RSS

Украина расширяет сотрудничество с Китаем в сфере ракетостроения

1825
Украина расширяет сотрудничество с Китаем в сфере ракетостроения

КБ «Южное» посетили китайские коллеги в рамках подготовки к 6-му заседанию Подкомиссии по вопросам взаимовыгодного партнерства двух государств в сфере освоения космоса.

Совещание двухсторонней экспертной группы состоялось 29 ноября. Китайская делегация посетила главное предприятие украинской ракетно-космической отрасли, где приняла участие в подготовке проекта Программы украино-китайской кооперации в сфере освоения космоса на следующие 5 лет и обсудила вопросы проведения предстоящего заседания Подкомиссии.

Также китайская делегация ознакомилась с производственными мощностями КБ «Южное», побывал в Мультифункциональном Центре испытаний систем навигации, цехе сборки и тестирования электрических компонентов ракет и спутников, электронно-вычислительном центре с супер быстрым компьютером и т.д. Представители КБ «Южное» продемонстрировали гостям возможности аддитивного производства, которые стали доступны, благодаря наличию на предприятии новейшего 3D принтера.

Подкомиссия по вопросам кооперации Украины и Китая в сфере мирного освоения космоса была создана в 1995 году. Весной 2016 года на 5-м заседании была одобрена очередная 5-летняя программа партнерства на период 2016-2020 гг. Приезд китайских коллег в КБ «Южное» указывает на высокую заинтересованность китайского государства в продолжении кооперации.

В 2015 году гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев открыто заявил, что Китай интересуется украинскими лунными разработками. В ноябре прошлого года на выставке в Чжухае предприятие впервые представило проект промышленно-исследовательской лунной базы в рамках программы освоения Луны.

Программа включает:

· картографию видимой поверхности естественного спутника Земли,

· разработку ракеты-носителя «Криптон», разгонного и посадочного модулей для доставки астронавтов на лунную поверхность,

· разработку орбитальной станции, промышленно-исследовательской базы и лунохода.

В текущем году КБ «Южное» продвинулось в вопросе и на ноябрьском космическом салоне в Дубае представило проект лендер-хоппера — посадочного модуля, способного после посадки совершить еще три перелета на поверхности Луны общей протяженностью до 20 км.

Читайте также: Новая Государственная таможенная служба заработает с 8 декабря

Напомним, что помимо космических разработок, Китай также проявляет интерес к украинским достижениям в области авиации. В 2016 году завод «Мотор-Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс» заключили договора на поставку самолетных двигателей для КНР. А в конце августа текущего года в средствах массовой информации появилась информация, что Китай выказывает намерения приобрести «Мотор-Сич».

Китай, космос, КБ Южное
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016